بن شيخة وبن بوط ضمن المرشحين لجوائز الكاف

تواجد الجزائري عبد الحق بن شيخة، المدرب الأسبق لاتحاد العاصمة، رفقة الحارس أسامة بن بوط، ضمن المرشحين لجوائز”الكاف” السنوية.

وكشف الاتحاد الإفرقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن ترشيح بن شيخة، لجائزة، أفضل مدرب لعام 2023، نظير تتويجه بكأس الكاف، ولقب السوبر مع اتحاد العاصمة.

وينافس بن شيخة، على هذه الجائزة، 9 أسماء أخرى، من أبرز المدرّبين في الساحة الإفريقية حاليا، على غرار وليد الرغراغي مدرب منتخب المغرب، وأليو سيسي، الناخب السنغالي.

من جهة أخرى نال حارس مرمى الاتحاد، أسامة بن بوط، هو الآخر اعتراف الكاف، بترشيحه لجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2023.

وينافس بن بوط، على هذه الجائزة، أسماء افريقية كبيرة، يتقدمهم حارس مرمى السنغالي أندري أونانا، ياسين بونو، وغيرهم.