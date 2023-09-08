بن شيخة يبرمج اختبار جديد للاعبيه في مواجهة رائد القبة

برمجت إدارة فريق اتحاد العاصمة، مباراة ودية تحضيرية جديدة، في مواجهة فريق رائد القبة، ضمن التحضيرات الصيفية للفريقين.

وكشفت إدارة الإتحاد، اليوم الجمعة، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن برمجة هذه المباراة التحضيرية ليوم غد السبت.

كما أضاف ذات المصدر، بأن هذا اللقاء الودي التحضيري، سيجرى انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، بملعب “عمر حمادي” ببولوغين.

ويأتي هذا استكمالا للتحضيرات التي يجريها اتحاد العاصمة، تحسبا للتحديات التي تنتظره قاريا ومحليا.