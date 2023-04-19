بن شيخة يبرمج حصة فيديو ولقاءً تطبيقيا قبل مواجهة الجيش الملكي

دخلت تشكيلة اتحاد العاصمة، في أجواء مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفديرالية، المقررة الأحد المقبل، بملعب 5 جويلية أمام الجيش الملكي المغربي.

وتواصل التشكيلة تحضيراتها للموعد القاري بجدية ووسط حماس كبير من اللاعبين. من أجل تحقيق انتصار مريح قبل موقعة العودة المقررة نهاية الشهر بالمغرب.

وبرمج مدرب الاتحاد عبد الحق بن شيخة، سهرة أمس الثلاثاء. مباراة تطبيقية أمام تشكيلة الرديف، جرب فيها بعض الخيارات.

كما خصص بن شيخة، حصة فيديو بقاعة المحاضرات لملعب عمر حمادي ببولوغين، عاين فيها اللاعبون والطاقم الفني مباريات الجيش الملكي المغربي.