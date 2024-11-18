بن شيخة يبرمج مباراة ودية لأشباله تحضيرا لباقي مشوار البطولة

برمج الطاقم الفني لشبيبة القبائل، بقيادة المدرب عبد الحق بن شيخة، مباراة ودية تحضيرية للاعبيه، تحسبا لخرجاتهم المقبلة في البطولة المحترفة.

وكشفت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الإثنين، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن برمجة مباراة ودية تحضيرية ضد فريق بارادو.

وحسب ذات المصدر، من المقرّر أن تلعب هذه المباراة التحضيرية، يوم الخميس المقبل 21 نوفمبر الجاري بتيزي وزو.

ويسعى مدرب شبيبة القبائل، من خلال هذه المباراة، الحفاظ على جاهزية لاعبيه، مع سعيه لتحسين أداء الفريق.