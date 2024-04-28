بن شيخة يتوج بأول ألقابه مع سيمبا التنزاني

قاد التقني الجزائري عبد الحق بن شيخة، ناديه سيمبا للتتويج بلقب كأس الاتحاد التنزاني، بعد فوزه أمس السبت، في النهائي بهدف من دون رد على أف سي أزام.

وسجل هدف سيمبا الوحيد في المباراة اللاعب باباكر أنافونغا باو في الدقيقة 77، ليتوج باللقب في مجمع أمان الرياضي في زنزيبار، وهو أول ألقاب بن شيخة، مع النادي التنزاني.

ويحتل سيمبا المركز الثالث في الدوري المحلي، برصيد 46 نقطة بـ 3 لقاءات متأخرة، بينما يحتل يونغ أفريكانز الصدارة بـ 62 نقطة، متبوعا بنادي أزام برصيد 54 نقطة.

للإشارة فإن بن شيخة، كان قد فشل في قيادة ناديه للتألق في دوري أبطال إفريقيا، بعد الإقصاء من ربع النهائي، على يد الأهلي المصري، بخسارة سيمبا ذهابا بهدف من دون مقابل وبثنائية نظيفة في القاهرة.