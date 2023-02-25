بن شيخة: “يجب السيطرة محليا قبل التفكير في التتويج قاريا”

رفض مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، الحديث من الآن عن إمكانية تتويج فريقه بلقب كأس “الكاف” وذلك، عشية لقاء الجولة الـ 3 من دور المجموعات، الذي سيجمع الاتحاد غدا بضيفه مارومو غالانتس الجنوب إفريقي.

وفي ندوة صحفية عقدها اليوم بقاعة المحاضرات التابعة لملعب 5 جويلية الأولمبي، أكد بن شيخة، صعوبة المنافسة على الألقاب الإفريقية، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج لعمل كبير ولن يكون إلا باجتياز عدة مراحل.

وقال بن شيخة في هذا الصدد: “الاتحاد لا يتوج في كل سنة بكأس إفريقيا، ومن أجل التتويج يجب عليك أولا أن تنهي كل موسم في الصدارة محليا، وتشارك في البطولة الإفريقية بانتظام، تخسر في ربع النهائي ثم نصف النهائي وثم النهائي إلى حين التتويج باللقب.”

وختم مدرب سوسطارة قائلا: “ليس أن تنام وتنهض صباحا، لتقول أريد التتويج بكأس إفريقيا…ورغم كل هذا فنحن كطاقم فني وإدارة ولاعبين نملك الإرادة والعزيمة من أجل الذهاب بعيدا في كأس الكاف.”