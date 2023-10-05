بن شيخة يحظى بالإشادة من قبل “الكاف”

أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الخميس، بالجزائري عبد الحق بن شيخة، مدرب فريق اتحاد العاصمة.

ونشر الكاف، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، تغريدة قال فيها: “عبد الحق بن شيخة، فائز بالطبيعة”.

كما أشار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لتتويج بن شيخة، بكأس الكونفيدرالية، وكأس السوبر، مرتين متتاليتين.

يذكر أن عبد الحق بن شيخة، توّج الموسم الماضي بكأس الكاف، واليوبر، مع نادي نهضة بركان المغربي، قبل أن يكرّر هذا الانجاز، مع فريقه الحالي اتحاد العاصمة.

https://twitter.com/CAFCLCC/status/1709886151316627603