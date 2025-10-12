بن شيخة يختبر لاعبيه في مواجهة مولودية قسنطينة

يخوص فريق اتحاد العاصمة، أمسية اليوم الأحد، مباراة ودية تحضيرية، في مواجهة الضيف مولودية قسنطينة.

وحسب ما كشفت عنه إدارة اتحاد العاصمة، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، ستجرى المباراة التحضيرية، بملعب “عمر حمادي” ببولوغين، انطلاقاً من الساعة الخامسة مساءً.

ويسعى مدرب الاتحاد، عبد الحق بن شيخة، استغلال هذه المباراة التحضيرية،لابقاء لاعبيه في جو المنافسة، ومحاولة تصحيح بعض الأخطاء.

كما ستكون هذه المباراة، فرصة لتعداد اتحاد العاصمة، من أجل التحضير، للقاء الذي سيجمعهم يوم الأحد المقبل، بمضيفهم فريق أكاديمية أمادو ديالو، لحساب الدور التصفوي الثاني من كأس الكونفيدرالية.