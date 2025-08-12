بن شيخة يرسم عودته إلى اتحاد العاصمة

رسّم المدرب عبد الحق بن شيخة، اليوم الثلاثاء، عودته لقيادة العارضة الفنية لفريق اتحاد العاصمة، بعد عامين من مغادرته.

وكان بن شيخة، قد قدم أكتوبر 2023 استقالته من تدريب الاتحاد. بعد أشهر قليلة فقط، عن قيادته الفريق للتتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم و”السوبر” الافريقي.

وحل اليوم الثلاثاء، بن شيخة، بمقر اتحاد العاصمة. من أجل التوقيع على عقده على أن يتم الإعلان في وقت لاحق عن الصفقة.

ومن المرتقب أن يطير بن شيخة، مباشرة إلى تونس، من أجل الاشراف على التربص الصيفي الذي يخوضه رفقاء الحارس أسامة بن بوط، منذ الـ 4 أوت الجاري.