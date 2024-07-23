بن شيخة يرفع نسق التدريبات تحضيرا للموسم الجديد

قرر المسؤول الأول على العارضة الفنية لشبيبة القبائل، عبد الحق بن شيخة، رفع نسق التدريبات في تحضيرات الفريق الجارية بتيزي وزو.

وباشر الكناري تحضيراته للموسم الجديد، مطلع الأسبوع الجاري، وبعد ارتفاع التعداد بالتحاق الجدد في صورة حميدي ومقدم وعجوط، برمج أمس الاثنين، بن شيخة حصتين تدريبيتين.

وجرت الحصة الصباحية للشبيبة بقاعة تقوية العضلات. بينما خاض الفريق حصته المسائية بملحق ملعب “حسين آيت أحمد” لأول مرة بعد تدشينه جويلية الجاري.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الشبيبة عن برمجة منطقة مختلطة اليوم الثلاثاء. بملحق “حسين آيت أحمد” وبذلك بداية من الساعة 17:40.

وسيدلي لاعبان من شبيبة القبائل بتصريحات إعلامية إلى غاية الساعة 17:50. على أن يأتي الدور بعدها مباشرة على المدرب بن شيخة إلى الساعة 17:55.

وكشفت إدارة الكناري بأن الحصة التدريبية المسائية ستنطلق عند الساعة 18:00. وستكون مفتوحة أمام رجال الإعلام لمدة ربع ساعة.