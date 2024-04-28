بن شيخة يستقيل من تدريب سيمبا ونادي جزائري يدخل في مفاوضات معه

توصلت إدارة سيمبا التنزاني، اليوم الأحد، إلى اتفاق نهائي لفسخ العقد المبرم بين النادي ومدربه عبد الحق بن شيخة.

وقالت إدارة النادي في بيان لها، اليوم الأحد، عبر الصفحة الرسمية أن بن شيخة قرر الرحيل رفقة مساعديه كمال بوجنان وفريد زميت، والعودة إلى الجزائر بسبب أمور عائلية.

كما كشفت أن بن شيخة قرر العودة إلى الجزائر. ليعمل بشكل مقرب من عائلته الصغيرة المتواجدة في الجزائر.

وشكرت إدارة النادي التزاني المدرب الجزائري بعدما قاد فريقه للفوز بالكأس التنزانية.

وكشفت مصادر، أن نادي جزائري دخل في مفاوضات مع بن شيخة، في انتظار رد الأخير الذي سبق له، رفض العمل في الجزائر و حتى تدريب المنتخب الوطني.