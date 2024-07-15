بن شيخة يسطر برنامج تحضيرات “الكناري” للموسم الجديد

رسم المدرب الجديد لشبيبة القبائل، عبد الحق بن شيخة، خارطة الطريق، الخاصة بتحضيرات ناديه، في إطار استعداداته للموسم الكروي الجديد 2024-2025.

وحسب بيان نشرته إدارة الكناري، فإن الفريق سينطلق في تحضيراته الصيفية. تحسبا للموسم المقبل، يوم السبت المقبل 20 جويلية الجاري.

وقبل ذلك، سيبدأ اللاعبون بالتوافد بداية من اليوم 15 جويلية. بهدف التعرف على الطاقم الفني الجديد، بقيادة عبد الحق بن شيخة.

كما سيتم في الفترة ما بين 15 و20 من شهر جويلية، إجراء الفحوصات الطبية اللازمة. مع إخضاع جميع اللاعبين للتجارب البدنية، قبل الشروع في التحضيرات الرسمية.