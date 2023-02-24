بن شيخة يضرب موعدا للصحافة هذا السبت قبل مواجهة مارومو

سيكون مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة، في مواجهة الصحافة الوطنية، للحديث عن مباراتهم أمام مارومو الجنوب افريقي.

ونشرت إدارة الاتحاد بيانا، أكدت فيه عقد مدربها عبد الحق بن شيخة ندوة صحفية غدا السبت بملعب “5 جويلية” انطلاقا من الساعة (13:30).

كما سيكون مدرب نادي مارومو غالنتس، هو الآخر في مواجهة الصحافة الوطنية، بنفس المكان، انطلاقا من الساعة الواحدة زوالاً.

ويأتي هذا تحسبا للمباراة التي ستجمع الفريقين، يوم الأحد المقبل، لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكاف.