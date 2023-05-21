بن شيخة يعفي تشكيلته الأساسية من مواجهة بارادو

قرر مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، عدم الإعتماد على تشكيلته الأساسية، في مواجهة بارادو، اليوم الأحد، لحساب البطولة.

وكشفت الصفحة الرسمية للاتحاد، قائمة اللاعبين التي اختارها بن شيخة لخوض هذه المباراة، والتي ضمت اللاعبين البدلاء، بالإضافة لبعض الأسماء من الرديف.

وشهدت هذه القائمة غياب كوادر الفريق، على غرار كل من: بن بوط، بلعيد، رضواني، لوصيف، عليلات، شيتة، بن زازا، زواري، محيوص، أوريبوني، وبوسليو.

ويأتي هذا القرار من مدرب الاتحاد، لاراحة لاعبيه، وتفاديا لتعرضهم لأي اصابة، قبل ذهاب نهائي كأس الكاف، الذي سيجمعهم بيونغ أفريكا، يوم 28 ماي الجاري.

يذكر أن المباراة التي ستجمع نادي بارادو، باتحاد العاصمة، تدخل ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ20 من البطولة المحترفة.