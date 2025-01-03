بن شيخة يعلن استقالته من العارضة الفنية لشبيبة القبائل

أعلن المدرب عبد الحق بن شيخة، أمسية اليوم الجمعة، استقالته من على رأس العارضة الفنية لفريق شبيبة القبائل.

وصرّح بن شيخة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت فوز فريقه على ترجي قالمة، ضمن الدور الـ32 من كأس الجزائر، مؤكداً وضع حد لمشواره مع شبيبة القبائل.

ويعدّ هذا القرار مفاجئاً من طرف “الجنرال”، بالنظر للنتائج الإيجابية التي سجلها مع الشبيبة خلال مرحلة الذهاب.

يذكر أن المدرب عبد الحق بن شيخة التحق بفريق شبيبة القبائل في الميركاتو الصيفي الماضي، وأشرف على الفريق طيلة مرحلة الذهاب.