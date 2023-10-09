بن شيخة يعلن استقالته من العارضة الفنية لاتحاد العاصمة

أعلن المدرب عبد الحق بن شيخة. اليوم الإثنين. استقالته من على رأس العارضة الفنية لفريق اتحاد العاصمة.

ونشرت إدارة الاتحاد، عبر صفحتها الرسمية، بيان، أكدت من خلاله استقالة مدربها بن شيخة، من منصبه كمدرب للفريق.

وحسب ذات المصدر، جاء هذا القرار من بن شيخة، عقب تلقيه وابل من السب والشتائم في مدخل ملعب “عمر حمادي”، قبل انطلاق الحصة التدريبية للفريق.

وأثارت هذه الخرجة من أنصا الاتحاد، استياء كبير لدى المدرب عبد الحق بن شيخة، ما دفع لاعلان استقالته، مؤكدا بأنه قرار لا رجعة فيه.

يذكر أن عبد الحق بن شيخة، وفي ظرف قصير، سجل اسمه في تاريخ اتحاد العاصمة، بقيادة النادي لاحراز أول لقب قاري له الموسم الماضي “كأس الكاف”، قبل أن يتبعها بلقب كأس السوبر، بداية الموسم الجاري.