بن شيخة يعلن عن التشكيلة الأساسية في مواجهة الفتح الرباطي

أعلن مدرب فريق إتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة عن القائمة الرسمية التي سيعتمد عليها في مباراة اليوم الأحد أمام الفتح الرباطي.

وسيواجه فريق إتحاد العاصمة النادي المغربي في إطار الدور التمهيدي الثاني من منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وستلعب المباراة بداية من الساعة الثامنة بملعب ميلود هدف على أمل الفوز مجدّدا، بعد تحقيق التعادل في مباراة الذهاب.

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