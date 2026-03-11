بن شيخة يعود للدوري المغربي من بوابة الاتحاد الرياضي لمدينة طنجة

حسم المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، وجهته الجديدة، أين قرر العودة إلى البطولة المغربية، لخوض تجربة جديدة.

وأعلن نادي الاتحاد الرياضي لمدينة طنجة، رسميا، عبر الصفحة الرسمية للنادي، عن تعاقدهم مع عبد الحق بن شيخة، مدربا جديدا للفريق.

ويعول مسؤولي الاتحاد الرياضي لمدينة طنجة، على الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها “الجنرال”، من أجل قيادة الفريق لتحقيق أهدافه لهذا الموسم.

يذكر أن آخر تجربة للمدرب عبد الحق بن شيخة، كان مع فريق اتحاد العاصمة، في الموسم الجاري، قبل فسخ العقد الذي يربطهما بالتراضي.