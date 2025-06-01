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الرياضة

بن شيخة يغادر مودرن سبورت المصري

بقلم عزيز طالبي
بن شيخة يغادر مودرن سبورت المصري
بن شيخة
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وجهت إدارة نادي مودرن سبورت شكرها للمدير الفني الجزائري عبد الحق بن شيخة عن التجربة التي قضاها مع الفريق، متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة.
وأعلن مودرن سبورت في بيان رسمي له، عن رحيل عبد الحق بن شيخة وجاء نص بيان الفريق “وجه مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس، الشكر للمدير الفني الجزائري عبد الحق بن شيخة عن الفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة”.
كما نشر نادي مودرن عبر صفحته الرسمية للفريق على الفايسبوك صورة وداعية للمدرب السابق للمنتخب الوطني، عقب المباراة الأخيرة بين الفريق و نادي طلائع الجيش التي انتهت بالتعادل الإيجابي في إطار الجولة التاسعة من مرحلة تفادي الهبوط من البطولة.

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