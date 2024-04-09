بن شيخة يفشل في بلوغ ربع نهائي كأس تنزانيا

أُقصي المدير الفني الجزائري لنادي سيمبا التنزاني، عبد الحق بن شيخة، اليوم الثلاثاء، من دور ثمن نهائي كأس تنزانيا.

بعد الهزيمة أمام المنافس ماشوجا في ثمن نهائي منافسة الكأس بضربات الجزاء 6 مقابل 5، وبعد إنتهاء المباراة والوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

يجدر الإشارة، يعد هذا الإقصاء الثاني على التوالي للمدرب بن شيخة رفقة فريقه سيمبا. حيث أقصي المدرب الجزائري، يوم الجمعة المنصرم. من ربع نهائي رابطة الأبطال، بعد الهزيمة ذهابا وإيابا أمام الأهلي المصري بنتيجة 1.0 و 2.0.