بن شيخة يقترب من العودة للبطولة المغربية من بوابة خريبكة

منح المدرب الجزائري، عبد الحق بن شيخة، موافقته المبدئية للعودة للبطولة المغربية بالإشراف على العارضة الفنية لنادي أولمبيك خريبكة.

وكشفت الصحافة المغربية، أن مسؤولي نادي خريبكة، يسعون لإنهاء اتفاقهم مع عبد الحق بن شيخة، ليعوض المدرب الفرنسي بيرنار سيموندي.

كما أكدت ذات المصادر، أن المدرب الجزائري، متحمس لخوض تجربة رفقة نادي أولمبيك خريبكة، ومن المنتظر أن يوقع عقده نهاية الأسبوع الجاري.

ويأتي هذا، بعد تعثر المفاوضات الأخيرة التي جمعت المدرب السابق لوفاق سطيف، بنادي مولودية وجدة المغربي، مؤخرا.