بن شيخة يقترب من خوض تجربة جديدة في ليبيا

يتجه المدرب الجزائري، عبد الحق بن شيخة، لخوض تجربة جديدة في البطولة الليبية، بالإشراف على نادي الإتحاد الليبي.

واتفقت إدارة الإتحاد الليبي، على كامل التفاصيل مع بن شيخة، حسب ما كشفه موقع “كووورة” العربي، في انتظار توقيع العقد بين الطرفين.

ويسعى الإتحاد الليبي، الإستنجاد بخبرة “الجينرال”، لقيادة الفريق لموسم واحد قابل للتجديد، وليعوض بذلك المدرب الفرنسي المقال، جرازيتو.

يذكر أن مهمة تولاها المدرب عبد الحق بن شيخة، كانت بإشرافه على فريق وفاق سطيف، ليستقيل بعدها قبل نهاية الموسم المنصرم.