بن شيخة يقود سيمبا التنزاني للإطاحة بالوداد المغربي

قاد المدرب الجزائري، عبد الحق بن شيخة، ناديه سيمبا التنزاني، لفوز مهم اليوم الثلاثاء، على الضيف الوداد البيضاوي المغربي.

وتخطى أشبال بن شيخة، عقبة الوداد المغربي، بثنائية نظيفة، برسم الجولة الـ 4 من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويعتبر هذا الفوز الأول من نوعه لنادي سيمبا، في مجموعات “الشامبينز ليغ” مقابل تعادلين وهزيمة.

وبهذا الانتصار، بعث بن شيخة وأشباله حظوظهم في المنافسة على احدى بطاقتي ربع النهائي. بعدما ارتفع رصيد سيمبا إلى 5 نقاط في الوصافة مؤقتا، بينما يتواجد الفريق المغربي في المركز الأخير بـ 3 نقاط.