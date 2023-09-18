بن شيخة يكرم مهاجمه بلقاسمي بهذه المناسبة

حظي مهاجم فريق اتحاد العاصمة، اسماعيل بلقاسمي، اليوم الإثنين، بتكريم خاص، من إدارة الفريق، ومدربه عبد الحق بن شيخة.

ونشرت إدارة الاتحاد، عبر صفحتها الرسمية، مقطع فيديو، أظهرت فيه تكريم بن شيخة، للاعب بلقاسمي، نظير بلوغه المباراة رقم مئة بألوان الاتحاد.

وسلم المدرب بن شيخة، قميص الفريق يحمل الرقم مئة، لاسماعيل بلقاسمي، تحت تصفيقات زملائه اللاعبين، كما أخذ معهم صورة تذكارية.

يذكر أن اسماعيل بلقاسم، بلغ مباراته رقم مئة بقميص اتحاد العاصمة، خلال مواجهة نهائي كأس السوبر التي جمعتهم بالأهلي المصري، وانتهت لصالح الاتحاد.

https://fb.watch/n8lKIjn8Pz/?mibextid=2JQ9oc