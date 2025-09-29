بن شيخة يكشف أسباب التعثّر أمام البيض: “أنا المسؤول”

عبّر مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة، عن أسفه الكبير بعد التعادل المخيب الذي سجله فريقه أمام ضيفه مولودية البيض بنتيجة هدف لمثله، لحساب الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وأكد بن شيخة أن فريقه واجه صعوبات عديدة خاصة في الشوط الأول، قبل أن يتحسن الأداء في المرحلة الثانية ويكلل ذلك بتسجيل الهدف الذي كان يبحث عنه اللاعبون. وقال في هذا السياق عقب المباراة: “واجهنا صعوبات كثيرة في الشوط الأول، لكننا صلحنا الأمور في الشوط الثاني وكنا أفضل، بدليل أننا سجلنا هدفًا”.

وأضاف المدرب أن الأخطاء في الدقائق الأخيرة كلفت الفريق فقدان النقاط كاملة، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية الكاملة باعتباره هو من اختار التشكيلة.

وتابع: “ارتكبنا أخطاء في نهاية المباراة، وأنا أتحمل المسؤولية كاملة، هذه هي حياتنا كمدربين”.

وبخصوص أداء لاعبيه، أوضح بن شيخة أن الفريق أظهر إرادة كبيرة ورغبة في التسجيل رغم التعثر. مؤكدًا عزمه على تصحيح الوضع في المباريات المقبلة.