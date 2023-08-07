بن شيخة يكشف أهداف الإتحاد في الموسم الجديد

تحدث مدرب اتحاد العاصمة. عبد الحق بن شيخة، عن الأهداف التي يسعى لبلوغها رفقة الفريق خلال الموسم المقبل، مبديا طموحه الكبير.

وصرح بن شيخة، للصفحة الرسمية لاتحاد العاصمة: “نسعى للمنافسة على لقب البطولة في الموسم الجديد”.

كما أضاف: “يجب علينا انهاء الموسم المقبل على الأقل ضمن المراكز الثلاثة الأولى، وإذا لم ننه الموسم في البوديوم، وغير ذلك سيعتبر خسارة كبيرة لنا”.

وتابع عبد الحق بن شيخة: “اتحاد العاصمة بلغ مستوى معين، وعليها تجاوزه في الموسم المقبل، ومن غير المقبول التراجع للوراء”.