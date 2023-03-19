بن شيخة يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة لوبوبو

كشف مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها اليوم الأحد، في مواجهة مضيفهم نادي سانت لوبوبو الكونغولي.

ونقلت الصفحة الرسمية لاتحاد العاصمة، أسماء اللاعبين الذين سيبدأون هذه المواجهة، ويتقدمهم الحارس بن بوط.

كما اختار مدرب الاتحاد، الاعتماد أيضا على كل من: بلعيد، بوشينة، بوناصر، لوصيف، بن زازة، بن خليفة، شيتة”.

وفي خط الهجوم، وضع عبد الحق بن شيخة ثقته في الثلاثي، أيمن محيوص، توميسنغ، بالإضافة زواري.

يذكر أن المباراة التي تجمع اتحاد العاصمة، ومضيفه نادي سانت لوبوبو، تدخل ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكاف.