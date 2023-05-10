بن شيخة يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة أسيك ميموزا

أعلن مدرب إتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، عن تشكيلته الأساسية في مواجهة أسيك ميموزا الإيفواري، برسم ذهاب نصف نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية.

التي ستنطلق بداية من الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي بمدينة بواكي الإيفوارية.

وأهم ماميز تشكيلة لياسما، في مواجهة أسيك ميموزا، عودة كل من المهاجم أيمن محيوص، ومتوسط الميدان عبد الكريم زواري، وأسامة شيتة، والمدافع رضواني للتشكيلة الأساسية بعد أن غابوا عن آخر مواجهة في المحترف الأول ضد شبيبة القبائل

كما تواجد اللاعب بوسليو والمدافع بلحران في مقاعد البدلاء مقارنة بآخر مواجهة للفريق، فيما تواصل غياب عبد الرحمن مزيان بسبب الإصابة.

وجاءت تشكيلة إتحاد العاصمة، ضد أسيك ميموزا، على النحو التالي: