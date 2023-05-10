إعــــلانات
الرياضة

بن شيخة يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة أسيك ميموزا

بقلم فيصل زيان بوزيان
بن شيخة يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة أسيك ميموزا
  • 381
  • 0

أعلن مدرب إتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، عن تشكيلته الأساسية في مواجهة أسيك ميموزا الإيفواري، برسم ذهاب نصف نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية.

التي ستنطلق بداية من الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي بمدينة بواكي الإيفوارية.

وأهم ماميز تشكيلة لياسما، في مواجهة أسيك ميموزا، عودة كل من المهاجم أيمن محيوص، ومتوسط الميدان عبد الكريم زواري، وأسامة شيتة، والمدافع رضواني للتشكيلة الأساسية بعد أن غابوا عن آخر مواجهة في المحترف الأول ضد شبيبة القبائل

كما تواجد اللاعب بوسليو والمدافع بلحران في مقاعد البدلاء مقارنة بآخر مواجهة للفريق، فيما تواصل غياب عبد الرحمن مزيان بسبب الإصابة.

وجاءت تشكيلة إتحاد العاصمة، ضد أسيك ميموزا، على النحو التالي:

Peut être une image de une personne ou plus, personnes jouant au football et texte qui dit ’LINE-UP BENBOT GK LOUCIF RADOUANI ALILET BELAID CHITA BENZAZA MERILI ZOUARI TUMISANG MAHIOUS BENCHLEF BELHARRANE BOUNACER- BOUCHINA AL HARAISH- MERBAH BENKHELIFA BOUSSELIOU BELKACEMI ConfederationCup Confederation Cup NITED ASEC MIMOSAS USM ALGER iinal 1/2 Semi /2’

رابط دائم : https://nhar.tv/x4sqV
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر