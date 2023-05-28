بن شيخة يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة يانغ أفريكانز

كشف مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة. التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مواجهة يويغ أفريكانز، برسم ذهاب نهائي كأس الكاف.

وكشفت الصفحة الرسمية لاتحاد العاصمة، الأسماء التي اختارها بن شيخة، ليبدأ بها هذا النهائي، اعتمادا على الأكثر جاهزية.

ويسعى الاتحاد للعودة بنتيجة ايجابية من تنزانيا، لتسهيل مهمتهم في لقاء العودة، ورفع حظوظه في التتويج باللقب.

وضمت التشكيلة الأساسية لاتحاد العاصمة، أسماء كل من: بن بوط، لوصيف، رضواني، عليلات، بلعيد، شيتة، بن زازة، مريلي، بوسليو، محيوص، توميسانغ.