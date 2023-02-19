بن شيخة يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة الأخضر الليبي

كشف مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها اليوم الأحد، في مواجهة الأخضر الليبي لحساب كأس الكاف.

وكشفت الصفحة الرسمية لاتحاد العاصمة، الأسماء التي اختارها بن شيخة ليبدأ بها هذه المواجهة، اعتمادا على الأكثر جاهزية.

ويسعى الاتحاد للعودة بنتيجة ايجابية من ليبيا، لتعزيز رصيده من النقاط، ورفع حظوظه في بلوغ الدور المقبل من كأس الكاف.

وضمت التشكيلة الأساسية لاتحاد العاصمة، أسماء كل من: