بن شيخة يكشف تشكيلته الأساسية لمواجهة يانغ أفريكانز

كشف مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة عن التشكيلة التي سيعتمد عليها في النهائي أمام يانغ أفريكانز بعد ساعات.

وعرفت التشكيلة تواجد أغلب الركائز بما فيهم القائد زين الدين بلعيد و الحارس بن بوط إلى حانب المهاجم أوري بوني المعوّل عليه كثيرا في هز شباك الخصم مبكّرا لتفادي أي حسابات طارئة.

ويسعى الفريق العاصمي لإهداء الجزائر تتويجا قاريا، امام الأنصار الذين تواجدوا بكثرة في ملعب 5 جويلية الأولمبي. قبل ساعات من النهائي المرتقب بداية من الساعة الثامنة بالتوقيت الجزائري.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

بن بوط ، رضواني ، لوصيف ، عليلات، بلعيد ،شيتة ، مريلي، ميصالة مرباح، أوري بوني، محيوص ،بوسليو

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