بن شيخة يكشف تشكيلته الأساسية لمواجهة الجيش الملكي

أعلن مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مباراة اليوم أمام الجيش الملكي.

وسيواجه عبد الحق بن شيخة ولاعبيه الخصم المغربي على أمل الفوز أو التعادل على الأقل للعودة رسميا بالتأهل إلى نصف نهائي منافسة الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وكان الفريق العاصمي قد فاز في مباراة الذاهب بثنائية مقابل صفر بملعب 5 جويلية الأولمبي في لقاء الذهاب.

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