بن شيخة يكشف تشكيلته تحسبا لمواجهة اسيك ميموزا

كشف مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها امام اسيك ميموزا.

وعرفت التشكيلة غياب المهاجم مزيان بسبب الإصابة التي تلقاها في وقت سابق.

كما اعتمد عبد الحق بن شيخة عن الركائز ابرزهم القائد زين الدين بلعيد.

وجاءت القائمة كالتالي: بن بوط، بليعد، شيتة، زواري، لوصيف، بن زازة، محيوص، رضواني، عليلا، بوسليو، توميسانغ.

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