بن شيخة يكشف عن القائمة الأساسية تحسبا لمواجهة لوبوبو

كشف مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها أمام لوبوبو الكونغولي.

و تجري المباراة، اليوم الأحد، بملعب 5 جويلية الأولمبي ضمن المجموعة الاولى من دوري المجموعات لمنافسة كأس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

كما يسعى بن شيخة و لاعبيه لتحقيق بداية مثالية في أول مباراة على الصعيد الإفريقي.

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