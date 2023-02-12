بن شيخة يكشف عن القائمة الأساسية تحسبا لمواجهة لوبوبو
بقلم عزيز طالبي
كشف مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها أمام لوبوبو الكونغولي.
و تجري المباراة، اليوم الأحد، بملعب 5 جويلية الأولمبي ضمن المجموعة الاولى من دوري المجموعات لمنافسة كأس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.
كما يسعى بن شيخة و لاعبيه لتحقيق بداية مثالية في أول مباراة على الصعيد الإفريقي.
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