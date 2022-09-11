بن شيخة يلقى الثناء من إدارة بركان بعد تتويجه بالسوبر الإفريقي

نال المدرب الجزائري لفريق نهضة بركان المغربي، عبد الحق بن شيخة، الثناء في المغرب بعد تتويجه بكأس السوبر الإفريقي.

حيث كشف موقع “كووورة العربي” اليوم الأحد أن مجلس إدارة نهضة بركان أثنى على العمل الذي يقوم به، بن شيخة.

وأضاف ذات المصدر أن لدى المسؤولين ثقة كبيرة، في نجاح بن شيخة في مهمته، وهم متأكدون من أن اختيارهم التعاقد معه كان صائبا.

كما قللت إدارة نهضة بركان من الخسارة في الجولة الأولى من الدوري المغربي.

أمام الضيف حسنية أكادير مؤكدة أنها عادية ولم تُغير موقف مجلس الإدارة من بن شيخة.