بن شيخة ينفي شائعات عودته للدفاع الجديدي

نفى الجزائري عبد الحق بن شيخة، مدرب مولودية وجدة، توصل لاتفاق مع مسؤولي نادي الدفاع الجديدي، من أجل عودته للاشراف على العارضة الفنية للفريق.

ونقلت وسائل إعلام مغربية، تصريحات بن شيخة، أين نفى عودته للدفاع الجديدي، موضحا أنه سيواصل مهامه مع ناديه مولودية وجدة، في الـ11 مباراة المتبقية.

وفي المقابل لم يخفي المدرب الجزائري، تلقيه عروض في الآونة الأخيرة من خارج المغرب، دون أن يكشف عن هوية هذه الأندية.

وفي نفس الصدد، كشفت مصادر أخرى، أن عبد الحق بن شيخة، قد قطع شوطا كبيرا من المفاوضات مع أحد أندية الدوري القطري.