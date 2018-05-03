بن شيخ: قنوات خاصة وضعتنا في حرج مع مؤسسات إنتاج دولية

كشف سامي بن شيخ،مدير الديوان الوطني للمألف والحقوق المجاورة،أن مصالح الديوان،سجلت خروقات في طريقة البث غير القانوني للمصنفات.

وقال بن شيخ خلال ندوة نشطها اليوم مع ممثل مجمع” كوندور”،أن الديوان تلقى شكاوي ضد قنوات تلفزيونية خاصة قامت ببث مواد دون تراخيص.

وذكر أنّ الجزائر وضعت في حرج،مع عديد المؤسسات الدولية وكبرى شركات الإنتاج،بسبب البث من دون الحصول على تراخيص من طرف مالكي الحقوق.

ودعا بن شيخ القائمين على القنوات التلفزيونية،للعمل على التمسك بالمليكة الخاصة حتى لا تقع الجزائر في متاهات هي في غنى عنها.