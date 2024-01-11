بن شيخ: “نتمنى تتويج المولودية هذا الموسم بلقب البطولة”

أبدى النجم الأسبق لفريق مولودية الجزائر، علي بن شيخ، أمله في تتويج العميد بلقب البطولة للموسم الجاري.

وصرح بن شيخ، لتلفزيون “النهار”: “مشوار مولودية الجزائر هذا الموسم في المستوى إلى حد الآن”.

كما أضاف: “الفريق تعادل في آخر مبارتين، لذا علينا انتظار المباريات المقبلة، ومع اقتراب نهاية الموسم سيتحدد مستقبل الفريق”

وتابع علي بن شيخ: “نتمنى التتويج بلقب البطولة، الذي لم يحرزه الفريق منذ مدة طويلة”.