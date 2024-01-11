بن شيخ: “نتمنى تتويج المولودية هذا الموسم بلقب البطولة”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى النجم الأسبق لفريق مولودية الجزائر، علي بن شيخ، أمله في تتويج العميد بلقب البطولة للموسم الجاري.
وصرح بن شيخ، لتلفزيون “النهار”: “مشوار مولودية الجزائر هذا الموسم في المستوى إلى حد الآن”.
كما أضاف: “الفريق تعادل في آخر مبارتين، لذا علينا انتظار المباريات المقبلة، ومع اقتراب نهاية الموسم سيتحدد مستقبل الفريق”
وتابع علي بن شيخ: “نتمنى التتويج بلقب البطولة، الذي لم يحرزه الفريق منذ مدة طويلة”.
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