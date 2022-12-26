بن شيخ يشرف على تخرج 445 عون شرطة بسيدي بلعباس

أشرف المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ رفقة والي ولاية سيدي بلعباس، اليوم الإثنين، على مراسم حفل تخرج دفعة موحّدة لأعوان الشرطة، بمدرسة الشرطة طيبي محمد -سيدي بلعباس.

وحسب بيان للأمن الوطني، استهلّ حفل التخرج، بتفتيش الدفعة التي حملت اسم شهيد الواجب الوطني عون الشرطة “مغتات العجال”، الذي سقط شهيدا على إثر اعتداء إرهابي سنة 1993.

وضمت هذه الدفعة 445 عون شرطة ينتمون لمدارس الشرطة سيدي بلعباس، معسكر والشلف. وتلقت الدفعة تكوينا نظريا وتطبيقيا في مختلف المجالات الشرطية والقانونية طيلة 12 شهرا.

وبعد أداء الطلبة المتخرجين ليمين الإخلاص، وتقليد الرتب وتكريم المتفوقين، قدّم المتخرجون مجموعة من الاستعراضات.

وشملت عروضا لتقنيات الدفاع الذاتي، وحالات التدخل لتأمين المواطنين من مختلف المخاطر والحفاظ على النظام العام.

وعكست العروض، المستوى المتميز والتكوين الجيد الذي اكتسبه طلبة الدفعة الموحدة المتخرجة التي تعززت بها صفوف جهاز الأمن الوطني.

وفي ختام الحفل، تم تكريم عائلة شهيد الواجب الوطني المرحوم “مغتات العجال” من طرف المدير العام للأمن الوطني.