أفريبول.. بن شيخ يطالب بحصول الجزائر على العضوية الدائمة

شارك المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، يومي 3 و4 ماي، في أشغال الدورة الـ 11 للجنة التوجيهية. لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي “أفريبول” بالعاصمة تونس. بمشاركة العديد من قادة ورؤساء أجهزة الشرطة الإفريقية.

كما رافع خلال أشغال هذه الدورة، المدير العام للأمن الوطني من أجل الاحترام الصارم للمبادئ الأساسية. المنصوص عليها في النظام الأساسي لآلية “الأفريبول”. لا سيما ما تعلق بانتخاب مكتب تنفيذي جديد خلال الجمعية العامة للأفريبول المزمع تنظيمها شهر أكتوبر 2023.

في حين، طالب بن شيخ، بحصول الجزائر على صفة العضوية الدائمة في المكتب التنفيذي. بالنظر إلى دورها المحوري في إرساء دعائم هذه الآلية والأهمية البالغة التي توليها لإحلال الأمن والسلم في ربوع القارة الإفريقية.

وعلى هامش أشغال هذه الدورة، كانت للمدير العام للأمن الوطني محادثات ثنائية مع كل من رئيس الجمعية العامة للأفريبول. والممثل الشخصي لمفوض الشؤون السياسية، السلم والأمن لدى الإتحاد الإفريقي. والمدير العام للشرطة الناميبية، والمدير العام لشرطة غينيا بيساو وممثل الشرطة لدى افريقيا الوسطى. حيث عبرت هذه الشخصيات عن تأييدها لرؤية الجزائر الداعية الى إعادة تنظيم وتسيير آلية الأفريبول.