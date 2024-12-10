بن شيخ يوضّح حقيقة خلافه مع المرحوم خالف

تحدث اللاعب الدولي السابق، علي بن شيخ، عن حقيقة خلافه مع الناخب الوطني الأسبق، محي الدين خالف، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 80 سنة.

وفي تصريحات خص بها “النهار” قال بن شيخ: “نطلب له الرحمة (يقصد خالف).. لقد عانى خلال فترة مرضه في صمت وهدوء، وقد زرته قبل أيام في منزله”.

أما بخصوص خلافه مع الفقيد، وهو الذي أكد في مرات عديدة بأن خالف حرمه من المشاركة مع المنتخب في مونديال اسبانيا 82، رد بن شيخ: “لم يكن لي أي مشكل مع خالف، بعد المونديال غضبت لأنني لم ألعب وهذا أمر طبيعي”.

وواصل نجم المولودية السابق: “غضبت في ذلك الوقت وفقط، لا أريد الحديث عن أمور أخرى.. تم دعوتنا قبل سنوات إلى صحراء الجزائر. وكنت يومها الوحيد الذي ذهب للجلوس معه حينما كان وحيدا في الطاولة الخاصة به”.