بن صافي وبوزيان جديد اتحاد الحراش

أعلنت إدارة نادي اتحاد الحراش، اليوم الخميس، تعاقدها مع اللاعبَيْن رمزي بن صافي ولحسن بوزيان، إلى غاية نهاية الموسم الجاري. في إطار تدعيم صفوف الفريق تحسباً لبقية مشوار بطولة القسم الثاني هواة “مجموعة وسط-غرب”.

ويعَدُّ لحسن بوزيان وجهاً مألوفاً لأنصار الحراش، إذ سبق له حمل ألوان النادي الموسم الماضي. قبل انتقاله إلى وفاق سطيف، ليقرر العودة من جديد إلى “الصفراء” خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتأمل إدارة اتحاد الحراش أن تسهم هذه التعاقدات الجديدة في إعطاء الإضافة اللازمة للفريق، من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال الجولات القادمة من البطولة.

وفي سياق آخر، كشفت إدارة اتحاد الحراش تعيين طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الفريق المقبلة أمام مولودية سعيدة، لحساب الجولة الـ16 من بطولة القسم الثاني هواة وسط غرب، والمقررة يوم الثلاثاء 20 جانفي.

وأسندت لجنة التحكيم مهمة إدارة اللقاء للحكم بوخالفة نبيل، بمساعدة كل من ورد بن سلامة ياسين وبلعروسي أمين، فيما سيكون قريد محمد عدة حكماً رابعاً.