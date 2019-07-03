بن صالح: “آمل أن تحظى مقاربتنا هذه بالقبول لأنها سليمة وعقلانية”

وصف عبد القادر بن صالح المقاربة التي قدمها للجزائريين بالعقلانية والسليمة، قائلا “إننا نأمل أن تحظى بقبول جميع مواطنينا،

كونها تعتبر الخيار الوحيد القادر على منحهم الكلـمة الأخيرة لاختيار بكل سيادة وحرية وشفافية، الشخصية التي يرغبون في تكليفها

بمهمة قيادة هذا التغيير الرامي إلى إرساء نظام جديد للحكامة، كما أنها كذلك السبيل الوحيد الذي يكفل لهم تجنب الـمقترحات

الـمحفوفة بالـمخاطر وإفشال الـمخططات الـمريبة التي تهدفُ إلى جر البلاد نحو الفراغ الدستوري، وتغييب دور الدولة،والزج بها في دوامة الفوضى واللااستقرار”.

لهذا، وبقصد تجنيب البلاد مثل هذه الأوضاع يضيب بن صالح، “ينبغي علينا جميعا العمل على توفير كافة ظروف التنظيم والرقابة

والإستشراف التي ستحيط هذه الانتخابات في جميع مراحلها، بدءا من مرحلتي التحضير والتنظيم وصولا إلى مرحلة الإعلان عن النتائج”.