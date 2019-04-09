بن صالح: أبهرتم العالم بالوجه المشرق والواعد للجزائر

قال رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ان الأسابيع الماضية كانت أسابيع ترسخت فيها وحدة الشعب وألفته.

وتجلت فيها الوطنية في أبدع صورها، ففتحت لبلادنا أفقا ديمقراطيا جديدا بعثت في مشروعنا الوطني المبني على قيام بيان ثورة نوفمبر المجيدة روحا متجددة حري بنا جميعا الحفاظ على مكاسبها وتثمينها.

خلال الأسابيع الماضية انبرى شعبنا وعبر على نحو يبعث الإعجاب عن تطلعاته الى التغيير والإصلاح والمشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات ذات الصلة في مستقبله.

في زخم هذه الوثبة التاريخية يأبى علي الواجب الوطني إلا أن أرفع تحيتي إلى سائر الفئات الإجتماعية التي شاركت مشاركة سلمية رصينة ومسؤولة في المسيرات المتتالية التي شهدتها الساحة السياسية منذ يوم 22 فيفري الفارط.

ومثل هذه التحية أسديها إلى سائر الشعب، وبوجه خاص إلى شبابنا من ذكور واناث، الذين أظهروا وأبهروا العالم بالوجه المشرق الحقيقي والواعد للجزائر، وجه طافح بثقة في النفس باعث فيها الأمل و متوثب نحو الأفضل.

كنتم شاهدين خلال الأسابيع الفارطة مثلي على ما انفكت تبذله مؤسساتنا العمومية من جهود من أجل أن تمارس وظائفها بصورة عادية في كنف الهدوء والرصانة والإصرار على الإضطلاع بمعالجة حكيمة ومتحكمة للأزمة السياسية الراهنة بما يخدم المصالح العليا للبلاد عاجلها واجلها.