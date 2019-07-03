بن صالح: أدعوكم يا جزائريين للإنخراط في مسار الحوار لضمان مستقبل مزدهر

دعا عبد القادر بن صالح رئيس الدولة، جميع مكونات الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية الـمُخلصة، إلى الإنخراط في مسار الحوار.

وقال بن صالح في خطابه الموجه للأمة، أدعو جميع الفاعلين السياسيين الوطنيين، إلى الإنخراط في هذا الحوار الوطني الشامل،

الذي تعتزمُ الدولة إطلاقه لـمناقشة كل الإنشغالات، الـمتعلقة بالاستحقاق الرئاسي الـمقبل، ومن ثمة تقديم إسهامهم في تنظيم، هذا الاقتراع

في مناخ ملؤه التفاهم والسكينة، لمناقشة هذه الظروف والترتيبات، كما أدعو أيضا أولئك الذين يحملون انشغالات شريحة من شرائح مجتمعنا،

أو نخبها، وأخص منهم هنا الشباب والنساء، وأناشدهم للتعبئة من أجل تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي الوطني الهام، باعتباره السبيل الوحيد

الكفيل بضمان مستقبل آمن ومزدهر لبلدنا الجزائر.