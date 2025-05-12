بن صالح أول امرأة جزائرية ضمن طاقم التحكيم في البطولة الإفريقية للدراجات

كشفت الاتحادية الجزائرية للدراجات، اليوم الاثنين، تعيين الجزائرية هند بن صالح، ضمن طاقم التحكيم في البطولة الأفريقية لدراجة المضمار التي انطلقت اليوم الاثنين بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتعَدُّ بن صالح أول امرأة جزائرية تتحصل على هذه الرتبة في تحكيم الدراجات، وهي التي تحصلت على شهادة حكم نخبة للاتحاد الدولي UCI في شهر ديسمبر 2024.

وتشارك في هذه المنافسات منتخب إفريقية كبيرة، أبرزها الجزائر الممثلة بـ12 متسابقاً منهم 4 سيدات. بقيادة المدرب عبد الباسط حناشي، بمساعدة فؤاد حمزة، وكمال بن قنيف، والمعالج إسماعيل لالوسيمن.

ويقود الوفد الجزائري المدير التقني الوطني رضا كحلال، بمساعدة مدير الفرق الوطنية عبد السلام دحمان.