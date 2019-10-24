بن صالح: إفريقيا تصبو إلى دور ريادي لضمان إندماجها في المبادلات التجارية العالمية

قال رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، إن إفريقيا تصبو إلى دور ريادي واضح يهدف إلى ضمان اندماجها التدريجي في المبادلات التجارية العالمية.

وأوضح بن صالح في خطابه خلال افتتاح أشغال القمة الأولى “روسيا_ إفريقيا” أن هذا الإندماج يتم من خلال إقامة شراكة إقتصادية فعالة مع شركائها الأجانب.

كما أن الشراكة من شأنها أن تستقطب الموارد المالية والوسائل التكنولوجية الكفيلة بضمان نمو إقتصادي مستدام يأخذ في الحسبان اعتبارات السلامة البيئية وضروريات التنمية الإجتماعية.

وأشار رئيس الدولة أنه من الضروري إيجاد آليات جديدة لتحفيز التعاون في مختلف المجالات خاصة في قطاعات التكنولوجيا الحديثة.