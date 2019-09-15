بن صالح: الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر المقبل

إستدعى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الهئية الناخبة للانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر المقبل.

وقال بن صالح أن هذه الانتخابات تحقق هدفا استراتيجيا للخروج من الازمة، والحق الذي طالب به جل الشعب من خلال حراكه السلمي.

وأوضح بن صالح انه من حسن الحظ ان نداء الحكمة الذي اطلقه لتنظيم انتخابات رئاسية مستقلة ونزيهة قد لقى استجابة من شخصيات سياسية مستقلة.

كما قال رئيس الدولة ان الانتخابات المقبلة تستجيب لكافة الشروط و المعاير المطلوبة بعد انشاء الهيئة الوطنية لإنتخابات، و هي ما طالبه الشعب من خلال مسيرات سلمية.

واردف بن صالح ان الدولة ماضية في سياسة محاربة الفساد بكل اشكاله، منوها بدور العدالة في محاربته.

وقال بن صالح ان هذه الانتخابات تمثل الحل الديمقراطي الوحيد و الواضح للخروج من الأزمة.

وبعد أن أبرز أهمية تنظيم الانتخابات الرئاسية بصفة عاجلة, أعرب رئيس الدولة عن يقينه بأن هذه الانتخابات “تمثل الحل الديمقراطي الوحيد والناجع الذي سيسمح لبلدنا من تجاوز وضعها الراهن”.

واشار بن صالح إلى أن هذا الخيار “أصبحت غالبية شعبنا اليوم تنخرط فيه, هو ما يدعونا اليوم إلى الارتياح حقا”.

و أردف قائلا “وذلك أن هذه الانتخابات بقدر ما تعد ضرورية, فهي أيضا تعد مطلبا مستعجلا كونها ستمكن بلدنا من استعادة عافيته وسيره الطبيعي سياسيا ومؤسساتيا, وتؤهله لأن ينصرف لمواجهة التحديات الكبرى في المجالين الاقتصادي والاجتماعي, والتصدي للتهديدات الخارجية المحدقة به”.