بن صالح: الجزائر شهدت عملية غير مسبوقة لمكافحة الفساد ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب

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بن صالح: الجزائر شهدت عملية غير مسبوقة لمكافحة الفساد ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب
بقلم م. فيصل

أكد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح اليوم في خطاب للأمة أن الجزائر شهدت عملية غير مسبوقة لمكافحة آفة الفساد وتبديد الأموال العامة.

واضاف بن صالح بمناسبة الذكرى 65 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة أن العدالة مضطلعة على كل الملفات واضعة بذلك حدا لظاهرة الإفلات من العقاب.

وأشار  رئيس الدولة أن هذه التطورات الإيجابية لم تكن لتتحقق لولا التنسيق المحكم والمشاورات المستمرة بين مؤسساتِ الدولة.

وبمناسبة عيد الثورة التحريرية، أشاد رئيس الدولة بالمجهودات التي يقوم بها الجيش تصميمه الدائم على صونِ الدستور وضمانِ سيرورة الدول .


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