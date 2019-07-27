بن صالح: ” السبسي غادر تونس في وقت دقيق.. والجزائر فقدت صديقا عزيزا”

ألقى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم السبت، كلمة تأبينية في جنازة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، عدد فيها مآثر الفقيد وخصاله.

وقال بن صالح في الكلمة التأبينية “جئنا لنقاسمكم المصاب الجلل الذي ألم بتونس ونقدم التعازي ونتضرع الى الله ان يتغمد فقيدنا الكبير الرحمة والمغفرة والثواب”.

وأضاف “كان خسارة أن تفتقد الجزائر والعرب والعالم، عرفناه ايام المحنة كان الى جانبنا وناصرنا، عرفناه بعد الاستقلال من اجل تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وقال بن صالح “ربطتني بالراحل السبسي صلة قديمة آخرها بعد خروجه من المستشفى، وجدت فيه الرجل الحريص على معرفة ادق التفاصيل، رجلا محبا لبلده وخدمته بكل صدق وتفان”.

وأورد “نتمنى للعائلة والشعب التونسي تجاوز هذا الامتحان، فقيدنا الكبير يغادر تونس في وقت دقيق، لكن ثقتنا كبيرة أن تونس أنجبت من يستطيع مواصلة المسيرة”.